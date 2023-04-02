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Fenerbahçe stada ulaştı
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi stada geldi.
Spor 02.04.2023, 19:08
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi stada geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında bu Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde çalışmalarını tamamlayan sarı-lacivertliler kampa girmişti. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, Beşiktaş’ın ardından geniş güvenlik önlemleri altında müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı.