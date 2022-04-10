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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Fenerbahçe stada geldi
Süper Lig’in 32. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’na geldi.
Spor 10.04.2022, 18:58
Süper Lig’in 32. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’na geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında ezeli rakibi Galatasaray ile Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, stada ulaştı. Samandıra’dan taraftarlarının desteği altında çıkan sarı-lacivertliler, polis eskortuyla stada gelirken, maça girmek için ekleyen taraftarlar da takımlarına karşılaşma öncesinde büyük destek verdi.