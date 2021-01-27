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Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu: "Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe’ye hoş geldin diyorum Mesut’a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi."
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu: "Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe’ye hoş geldin diyorum Mesut’a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi."
Spor 27.01.2021, 15:36
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu: "Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe’ye hoş geldin diyorum Mesut’a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi."