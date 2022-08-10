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Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 10.08.2022, 13:03
Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile yarın deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Slovacko maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı ülke olan Çekya’ya hareket edecek.

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