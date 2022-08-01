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Fenerbahçe-Slovacko maçının bilet fiyatları açıklandı: 'En ucuz bilet 180 lira'

4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Fenerbahçe Çekya temsilcisi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada en ucuz bilet 180 liradan satışa sunuldu. Fenerbahçe - Slovacko maçının bilet fiyatları büyük tepki çekti!

Spor 01.08.2022, 13:50 01.08.2022, 14:32
Fenerbahçe-Slovacko maçının bilet fiyatları açıklandı: 'En ucuz bilet 180 lira'

EN UCUZ BİLET 180 LİRA

En ucuz bilet fiyatı 180 lira olurken, en pahalısı ise 3 bin 800 lira olarak belirlendi. Sarı-lacivertli taraftarlar bilet fiyatlarına ilişkin sosyal medyada büyük tepki verdi. Taraftarlar bilet fiyatlarının daha ucuz olması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Slovacko maçı bilet fiyatları şöyle:

  • Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
  • Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
  • Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
  • Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

SOSYAL MEDYA YORUMLARINDAN BAZILARI:

#Fenerbahçe #Slovacko
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