Fenerbahçe-Slovacko maçının bilet fiyatları açıklandı: 'En ucuz bilet 180 lira'

EN UCUZ BİLET 180 LİRA

En ucuz bilet fiyatı 180 lira olurken, en pahalısı ise 3 bin 800 lira olarak belirlendi. Sarı-lacivertli taraftarlar bilet fiyatlarına ilişkin sosyal medyada büyük tepki verdi. Taraftarlar bilet fiyatlarının daha ucuz olması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Slovacko maçı bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

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