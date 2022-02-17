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Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre stokçuluk yaptığı tespit edilenlere 100 bin TL ile 2 Milyon TL arasından para cezası verilecek
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında para cezası verilecek
Ticaret Bakanlığı indirimli satışlara ilişkin yönetmelikte yaptığı değişikliğe göre indirimli malın önceki fiyatının tespitinde son 30 gündeki en düşük fiyat baz alınacak.
Fenerbahçe - Slavia Prag maçından kareler -2-
Fenerbahçe - Slavia Prag maçından kareler
Spor 17.02.2022, 23:39
Fenerbahçe - Slavia Prag maçından kareler