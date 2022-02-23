Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin Kuzey Akım 2 projesini yapan Nord Stream 2 AG adlı firmaya yaptırım uygulayacağını duyurarak, "Bugün yönetimime Nord Stream 2 AG ve şirket yetkililerine yaptırım uygulaması talimatı verdim" dedi.
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın akşam Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Eden Arena’da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 23.02.2022, 22:11
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın akşam Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Eden Arena’da yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Slavia Prag maçının son provasını yaptı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan oyuncular, basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’te Eden Arena’da Slavia Prag ile karşılaşacak.