Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında büyük yara aldı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kariyerinde ilk Avrupa maçına Slavia Prag karşısında çıktı. Sarı Lacivertli ekip ile daha önce antrenör olarak Avrupa'da birçok deneyim yaşayan Kartal, ilk kez teknik direktör olarak heyecan yaşadı.

Fenerbahçe - Slavia Prag maç sonucu: 2-3

Maçtan dakikalar

⏱ 5'| Fenerbahçe rakip yarı alanının ortalarında Mert Hakan ve Miha Zajc'ın paslaşması ile hücum yaratmak istedi. Slavia Prag savunması pozisyona izin vermedi.

⏱ 6'| Savunma arkasına doğru sarkan Enner Valencia topu ceza sahasına doğru çevirdi. Ancak savunma raya girerek topu uzaklaştırdı.

Miha Zajc cezalı duruma düştü

⏱ 7'| Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan Miha Zajc, maçın 7. dakikasında Plavsic'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek Slavia Prag ile oynanacak olan rövanş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

⏱ 13'| Mert Hakan'ın pasında Collins Sor araya girdi. Kritik yerde yaşanan top kaybı sonrası savunmada Attila Szalai tehlikeyi önledi.

⏱ 17'| Fenerbahçe'de Attila Szalai savunma arkasına doğru koşu yapan Valencia'yı düşündü ancak savunma araya girdi.

⏱ 20'| Slavia Prag hızlı geldi. Sor'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut yandan auta çıktı.

⏱ 21'| Slavia Prag etkili geldi. Ceza sahasına sokulan Holes, yakın direğe doğru şutunu gönderdi. Kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı. Dönen top yeniden Holes'a geldi. Yine Holes'un kaleye gönderdiği şutta bu sefer top auta çıktı.

⏱ 29'| Fenerbahçe'de sol kanatta bulunan Mert Hakan, Osayı Samuel'e pasını gönderdi. Osayi-Samuel'in çaprazdan şutu direğin yanından auta gitti.

⏱ 30'| Fenerbahçe bir kez daha etkili geldi. Mert Hakan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Pelkas, yakın kçşeye şutunu gönderdi. Top yandan auta gitti.

⏱ 39'| Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu hızla ceza sahasına yöneldi. Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda Slavia Prag savunması araya girdi.

Kim Min-Jae'den kısa süreli sakatlık

⏱ 40'| Kim Min-Jae topsuz alanda bir anda kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin tedavisi sonucu Güney Koreli futbolcu oyuna devam etti.

Slavia Prag öne geçti

GOL | 45. dakikada Slavia Prag Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti. Kalabalık gelen Slavia Prag'da Plavsic'ten orta şut karşımı bir vuruş geldi. Kale önünde kimsenin dokunamadığı top direkten döndü. Topu bir anda önünde bulan Troure golü ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı Slavia Prag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

⏱ 49'| Sağ kanattan Pelkas çizgiye doğru inmek istedi Slavia Prag savunması araya girerek pozisyon oluşmasına izin vermedi.

Direkten döndü

⏱ 53'| Fenerbahçe Enner Valencia ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Valencia'nın şutu direkten döndü. Dönen topta topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top üstten auta çıktı.

Fenerbahçe skora dengeyi getirdi

GOL | Fenerbahçe 58. dakikada Pelkas'ın bulduğu gol ile skoru 1-1'e getirdi. Sol kanattan ceza sahasına doğru sokulan Ferdi Kadıoğlu, penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. O bölgede topla buluşan Pelkas gelişine yerden vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Slavia Prag yeniden öne geçti

GOL | Slavia Prag, 62. dakikada Dorley'in golüyle yeniden öne geçti. Fenerbahçe'nin çıkarken kaptırdığı topta sol kanattan topu alan Oscar Dorley, vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı

GOL | Slavia Prag 64. dakikada Lingr ile skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe'nin orta alanda kaptırdığı top sonucu, ani gelişen Slaiva Prag atağında Sor, Lingr'e pasını aktardı. Lingr ceza sahasına girerken şutunu gönderdi ve golü buldu.

⏱ 69'| Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında yayın gerisinde şansını deneyen Pelkas'ın şutunda top kalecide kaldı.

⏱ 75'| Fenerbahçe'de ceza sahası dışında topla buluşan Valencia doğrudan topu kaleye gönderdi. Top farklı şekilde auta gitti.

Fenerbahçe penaltı bekledi

⏱ 79'| Sol kanattan ceza sahasına girerken yerde kalan Pelkas penaltı bekledi ancak maçın hakemi devam kararı verdi.

Fenerbahçe farkı 1'e indirdi

GOL | Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun 84. dakikada bulduğu gol ile farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Arda Güler, topu ceza sahası dışındaki Ferdi Kadıoğlu'na gönderdi. Ferdi Kadıoğlu'nun uzak direğe doğru şutunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe sahadan 3-2'lik mağlubiyet ile ayrıldı.

Fenerbahçe - Slavia Prag ilk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Min-Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Sosa, Zajc, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka