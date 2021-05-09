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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Süper Lig’in 41. hafta maçında, salı günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor 09.05.2021, 20:29
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Süper Lig’in 41. hafta maçında, salı günü Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanı Ankaragücü karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Öte yandan sakatlıkları düzelen Serdar Aziz ile Mbwana Samatta takımla çalışırken, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Altay Bayındır takımdan ayrı yaptıkları bireysel çalışmalarla antrenmanı sürdürdü. Sinan Gümüş ve Diego Perotti’nin ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor hazırlıklarını tamamlayacak.
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