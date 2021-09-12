banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler iç sahadaki son puan kaybını geçtiğimiz sezon 41. haftada yine Sivasspor’a karşı yaşamıştı.

Spor 12.09.2021, 19:03
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kayıp!

Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler iç sahadaki son puan kaybını geçtiğimiz sezon 41. haftada yine Sivasspor’a karşı yaşamıştı.


Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken, bu sezon ilk kez kalesinde gol gördü ve ilk puan kaybını yaşadı. Rakibiyle oynadığı son 5 resmi karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, iç sahadaki son puan kaybını da yine Yiğidolar’a karşı yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon 41. haftada iç sahada rakibine 2-1 mağlup olan ve bu kayıpla şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe, yeni sezondaki ilk puan kaybını da yine Sivasspor karşısında yaşadı.



Son galibiyeti 2019 yılında


Sivasspor karşısında son galibiyetini 15 Mart 2019 yılında sahasında 2-1 kazanarak elde eden Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda oynadığı 2 maçta da rakibine mağlup olurken, geçtiğimiz sezon deplasmandan 1-1’lik beraberlikle dönüp, iç sahadaki karşılaşmayı ise 2-1 kaybetmişti. Ligde oynadığı 3 maçta Konyaspor ve Trabzonspor’a mağlup olup, Göztepe ile berabere kalan Sivasspor, Fenerbahçe ile berabere kalarak bu sezonki 2. puanını elde etti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Fenerbahçe 4 10
3. Konyaspor 4 10
4. Trabzonspor 3 9
5. Hatayspor 4 7
6. Karagümrük 4 7
7. Galatasaray 3 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 5
12. Antalyaspor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Bandırmaspor 4 6
8. Adanaspor 4 5
9. Ankara Keçiörengücü 3 4
10. Kocaelispor 4 4
11. Samsunspor 2 3
12. İstanbulspor 3 3
13. Boluspor 3 3
14. Balıkesirspor 2 3
15. Denizlispor 4 3
16. Menemenspor 4 3
17. Bursaspor 3 1
18. Altınordu 3 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Man City 4 9
4. Brighton 4 9
5. Tottenham 4 9
6. West Ham 4 8
7. Liverpool 3 7
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 3 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Real Madrid 3 7
5. Sevilla 3 7
6. Barcelona 3 7
7. Mallorca 4 7
8. Real Sociedad 3 6
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Cádiz 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0