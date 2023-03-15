Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında karşılaşacağı Sevilla maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Sevilla maçının taktiği üzerinde durdu.

İdmana sol ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Lincoln Henrique ve tedavisi devam eden Luan Peres katılmadı.