Fenerbahçe, seride 2-0 geride

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 78-67 yenildi ve seride 2-0 geriye düştü.

CSKA Moskova, Hackett'in 3 sayılık basketiyle 5. dakikada 13-9 üstünlük yakaladı. Guduric'in sayılarıyla oyundan kopmayan Fenebahçe Beko, Pierre'nin basketiyle 18. dakikada 18-18 beraberliği sağladı.

Sarı-lacivertli takım, ilk 10 dakikada 12 sayı üreten Guduric ile etkili oldu. Bu oyuncuyla son dakika içinde 23-21 üstünlük yakalayan Fenerbahçe Beko, Biberovic'in basketiyle ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

Sert savunmalar karşısında maçın 2. periyodunun ilk 2 dakikasında iki takım da skor üretemedi. Topu iyi paylaşan sarı-lacivertli ekip, Biberovic'in smaç basketiyle 15. dakikada 33-30 üstünlük yakaladı.

Rakibin sert savunması karşısında pota altını iyi kullanamayan ve top kayıpları yapan sarı-lacivertli takım karşısında CSKA Moskova, Hackett'in basketiyle 16. dakikada 38-37 öne geçti.

Fenerbahçe Beko'nun alan savunmasını Clyburn'ün 3 sayılık basketleriyle yıkan ev sahibi ekip, 19. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 46-37. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına ise 50-42 geride gitti.

CSKA İKİNCİ YARIDA DA ÜSTÜN OYNADI

İkinci yarıya iyi başlayan CSKA Moskova, Eric'in basketiyle 24. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 52-42. İyi savunma yapan ve 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in basketiyle 26. dakikada farkı bir sayıya (51-52) indirdi.

İyi savunmasını sürdüren sarı-lacivertli takım, Kenan Sipahi ile üst üste 4 faul atışından yararlanamayınca üstünlük şansını değerlendiremedi. CSKA Moskova, 3. periyodu da 60-55 önde geçti.

Savunma ribauntlarında zorlanan Fenerbahçe Beko, rakibinin ikinci şanslarında sayıya engel olamadı. CSKA Moskova, Ukhov'un 3 sayılık basketiyle 36. dakikada 70-61 üstünlük yakaladı.

Ali Muhammed, Edgaras Ulanovas, Jarell Eddie ve Jan Vesely'den yoksun Rusya deplasmanında mücadele veren Fenerbahçe Beko, sahadan 78-67 mağlup ayrıldı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Final Four'a yükseleceği play-off çeyrek final serisinin üçüncü maçı, 28 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

(Ensonhaber)