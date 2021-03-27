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Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti
Fenerbahçe, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off ilk maçında evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 85-64 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Spor 27.03.2021, 18:18
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Fenerbahçe, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off ilk maçında evinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 85-64 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Semih Vural xx, Benhür İrcel xx, Sedef Yarıcı xx
Fenerbahçe: Iagupova xxx 27, Sabally xxx 14, McBride xxx 12, Tuğçe Canıtez xx 12, Olcay Çakır Turgut xx 6, Stokes xx 6, Thomas xx 4, Sevgi Uzun xx 4, Banu Şimşek x, Duygu Özen x
Başantrenör: Victor Lapena
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gueye 20 xxx, Gizem Başaran 16 xxx, Özge Yavaş xx 13, Derin Yaya xx 6, Prince xx 5, Gamze Güzel x 2, Meryem Alır x 2, İdil Türk x, Elif İlkim Kara x, Hilal Ertaş x
Başantrenör: Ekin Baş
1. Periyot: 21-17 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 46-26 (Fenerbahçe lehine)3. Periyot: 66-51 (Fenerbahçe lehine)