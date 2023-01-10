Fenerbahçe, Samet Akaydın’ın transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın’ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor’un stoperi Samet Akaydın’ın transferi için görüşmelere başladı. Güney ekibinde gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım’a da seçilen 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Spor Toto Süper Lig’de 16 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.