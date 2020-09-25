Son Dakika
Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattı
Fenerbahçe, 6 milyon Euro bonservis ve 750 bin Euro bonuslar karşılığında Samatta’yı transfer ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Spor 25.09.2020, 11:00
2
Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.
FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.
24°
açık
Namaz Vakti 25 Eylül 2020
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Adana Demirspor
|2
|4
|4. Adanaspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0