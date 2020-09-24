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Fenerbahçe, Samatta'nın transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi için görüşmelere başladı.

Spor 24.09.2020, 10:42
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Fenerbahçe, Samatta'nın transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi için görüşmelere başladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.'' denildi.

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