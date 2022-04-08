Fenerbahçe Safiport Euroleague’de finalde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Fenerbahçe Safiport, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda karşılaştığı Çekya ekibi USK Praha’yı 83-74’lük skorla mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Safiport, finalde Sopron Basket’in rakibi oldu.

Salon: Ülker

Hakemler: Paulo Marques xx, Amel Dahra xx, Gatis Salins xx

USK Praha: Conde xx 11, Jones xxx 21, Oblak xxx 22, Thomas xx 12, Vorackova xx 5, Stankovic xx 1, Vyoralova xx 2

Başantrenör: Hejkova Natalia

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır xx 3, Iagupova xxx 24, McBride xxx 15, Sabally xx 9, Williams xx 4, Hartley xx 10, Alperi Onar x, Stokes x, Zahui xx 18

Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 28 - 23 (USK Praha lehine)

Devre: 45-38 (USK Praha lehine)

3. periyot: 63- 59 (USK Praha lehine)

5 faul alan: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)