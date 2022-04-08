Fenerbahçe Safiport Euroleague’de finalde
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Fenerbahçe Safiport, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda karşılaştığı Çekya ekibi USK Praha’yı 83-74’lük skorla mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Safiport, finalde Sopron Basket’in rakibi oldu.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final müsabakasında Fenerbahçe Safiport, Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda karşılaştığı Çekya ekibi USK Praha’yı 83-74’lük skorla mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Fenerbahçe Safiport, finalde Sopron Basket’in rakibi oldu.
Salon: Ülker
Hakemler: Paulo Marques xx, Amel Dahra xx, Gatis Salins xx
USK Praha: Conde xx 11, Jones xxx 21, Oblak xxx 22, Thomas xx 12, Vorackova xx 5, Stankovic xx 1, Vyoralova xx 2
Başantrenör: Hejkova Natalia
Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır xx 3, Iagupova xxx 24, McBride xxx 15, Sabally xx 9, Williams xx 4, Hartley xx 10, Alperi Onar x, Stokes x, Zahui xx 18
Başantrenör: Victor Lapena
1. periyot: 28 - 23 (USK Praha lehine)
Devre: 45-38 (USK Praha lehine)
3. periyot: 63- 59 (USK Praha lehine)
5 faul alan: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)