banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Burak Elmas:
Burak Elmas: "Marcao'ya gereken cezayı vereceğiz"
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 28 yaşındaki defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı. Çiftpınar, eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

Spor 18.08.2021, 16:21
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 28 yaşındaki defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı. Çiftpınar, eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar’a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz. Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar’a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakarlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yorumlar (0)
31°
açık