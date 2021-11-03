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Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına hazır
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın akşam Belçika ekibi Royal Antwerp ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 03.11.2021, 23:55
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın akşam Belçika ekibi Royal Antwerp ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Çalışmalarının İstanbul etabını tamamladıktan sonra bugün Antwerp’e giden sarı-kırmızılı takım, son antrenmanını maçın oynanacağı Bosuil Stadı’nda yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçerek, maç saatini beklemeye başladı.