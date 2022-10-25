Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında sahasında Rennes ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdüren sarı-lacivertliler, ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Luan Peres, İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş günü tedavi programıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Rennes maçının hazırlıklarına yarın saat 17.30’da yapacağı antrenman ile devam edecek.