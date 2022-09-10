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Fenerbahçe, Rennes maçı hazırlıklarına başladı
Ligde haftayı BAY geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe akşamı deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor 10.09.2022, 20:50
Ligde haftayı BAY geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında perşembe akşamı deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe’de, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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|P
|1. Beşiktaş
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|13
|2. Konyaspor
|6
|12
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Antalyaspor
|5
|6
|12. Giresunspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
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|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
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|4
|3
|17. Hatayspor
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|1
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|P
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|10
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|5
|10
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|10
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|5
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|4
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|4
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|18. Altay
|4
|1
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|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
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|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Real Sociedad
|4
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Sevilla
|5
|4
|16. Espanyol
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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