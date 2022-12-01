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İngiltere Başbakanı Sunak: "Çocukken ve gençken yaşadığım ırkçılığın bugün olmayacağını düşünüyorum”
Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncusu Joao Pedro’nun dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncusu Joao Pedro’nun dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı.
Spor 01.12.2022, 18:55
Fenerbahçe, Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan oyuncusu Joao Pedro’nun dizinde ve bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı.