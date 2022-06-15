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Fenerbahçe PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağladığını açıkladı!

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Armindo Tue Na Bangna'yı (Bruma) kiralık olarak kadrosuna katmak için Hollanda ekibi PSV Eindhoven'la anlaşmaya vardığını duyurdu.

Spor 15.06.2022, 00:30 15.06.2022, 10:10
Fenerbahçe PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağladığını açıkladı!

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında: "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verdi.

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