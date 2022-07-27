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Fenerbahçe: "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae’nin İtalyan Kulübü Napoli’ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

Fenerbahçe: "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae’nin İtalyan Kulübü Napoli’ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

Spor 27.07.2022, 13:32
Fenerbahçe: "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae’nin İtalyan Kulübü Napoli’ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

Fenerbahçe: "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae’nin İtalyan Kulübü Napoli’ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır."

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