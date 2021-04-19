Fenerbahçe, Premier Lig'den transfer yapmak istiyor!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz basınının Türkiye Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, sarı lacivertli kulüp Everton'da forma giyen defans oyuncusu Yerry Mina'yı gündemine aldığı iddia etti. Mina'nın Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer aldığı belirtildi. Everton'ın Kolombiyalı futbolcuyu yüksek bir meblağ karşılığında satmayı düşünse de Fenerbahçe, Mina için kiralık formülünü düşünüyor.

Sözleşmesi 2023'te bitiyor

2018 yılında Barcelona'dan Everton'a dahil olan Yerry Mina, İngiliz ekibiyle bu sezon 21 Premier Lig takımında 2 gol kaydetti. 26 yaşındaki futbolcunun Everton'la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

(Fanatik)