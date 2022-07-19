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Fenerbahçe, Polonya’ya gitti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda yarın oynayacağı Dinamo Kiev müsabakası için Polonya’ya gitti.

Spor 19.07.2022, 13:08
Fenerbahçe, Polonya’ya gitti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda yarın oynayacağı Dinamo Kiev müsabakası için Polonya’ya gitti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Polonya’nın Lodz şehrinde bulunan Stadion LKS’de Dinamo Kiev mücadele edecek. Maçın son hazırlıklarını sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan, Polonya’ya hareket etti.

Fenerbahçe’nin, Dinamo Kiev karşılaşması kafilesinde ise şu isimler yer aldı:

"Altay, Ertuğrul, Furkan, Serdar, Szalai, Tisserand, Osayi, Novak, Burak, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Emre, Bruma, Muhammed, Valencia, Serdar, King."

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