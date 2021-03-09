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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Spor 09.03.2021, 19:51
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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

TFF, bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. TFF'den yazılı olarak açıklanan PFDK sevkleri şu şekilde:

"YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu SAKIB AYTAÇ'ın 06.03.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.03.2021 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu YOUSSOUF KONE'nin 07.03.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin 05.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 08.03.2021 tarihinde basın mensuplarına yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 08.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden ve kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü Başkanı TURGAY CİNER'in 08.03.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden ve kulüp sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Kulübü'nün 06.03.2021 tarihinde oynanan ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ANKARASPOR Kulübü'nün 06.03.2021 tarihinde oynanan ANKARASPOR-MENEMEN SPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BURSASPOR Kulübü futbolcusu MEHMET ATABERK DADAKDENİZ'in 07.03.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ALTAY Kulübü'nün 07.03.2021 tarihinde oynanan ALTAY-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ALTAY Kulübü antrenörü FATİH ÇARDAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 07.03.2021 tarihinde oynanan ALTAY-TUZLASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve IFAB 2020-2021 Oyun Kuralları- Kural 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

1877 ALEMDAĞ SPOR Kulübü futbolcusu ALPER ATAY'ın 07.03.2021 tarihinde oynanan 1877 ALEMDAĞ SPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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