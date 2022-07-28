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Fenerbahçe, Peres ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Marsilyalı stoper Luan Peres ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Spor 28.07.2022, 17:58
Fenerbahçe, Peres ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Marsilyalı stoper Luan Peres ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Marsilya forması giyen Luan Peres’in transferi için Fransız Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer sürecini devam ettirmek için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir" denildi.

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