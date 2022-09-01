Fenerbahçe, Pelkas’ı Hull City’ye kiraladı

Fenerbahçe, 28 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas’ı Hull City’ye kiraladı.

Sarı-lacivertlilerden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncularından Dimitris Pelkas, kiralık olarak İngiltere’nin Championship ekiplerinden Hull City’e transfer olmuştur. Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz" denildi.