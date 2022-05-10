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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemelidir, yakalananlar ülkelerine gönderilmelidir."
Fenerbahçe: "Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."
Fenerbahçe: "Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."
Spor 10.05.2022, 10:08
Fenerbahçe: "Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."