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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Spor 31.10.2021, 19:41
Fenerbahçe: "Oyuncumuz Altay Bayındır, maçta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."