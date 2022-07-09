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Kaza yapan alkollü kadın turist araçtan inmedi, ikna etmeye çalışan polisi videoya alıp sabırları zorladı
Fenerbahçe: "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Fenerbahçe: "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Spor 09.07.2022, 14:27
Fenerbahçe: "Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."