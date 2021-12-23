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Fenerbahçe Opet, Fransa’da set vermedi
Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Fransa’nın Beziers Volley takımını 3-0 mağlup etti. 3’te 3 yaparak namağlup liderliğini koruyan sarı-lacivertli ekipte 24 sayı üreten Rus smaçör Arina Fedorovtseva karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Spor 23.12.2021, 23:01
Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Fransa’nın Beziers Volley takımını 3-0 mağlup etti. 3’te 3 yaparak namağlup liderliğini koruyan sarı-lacivertli ekipte 24 sayı üreten Rus smaçör Arina Fedorovtseva karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Salon: Narbonne Arena
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Sanja Miklosic (Slovenya)
Beziers Volley: Basso, Soto, King, Leyva, Farriol, Cugno, Rochelle (L) (Mauriat, Balfet (L), Howe)
Fenerbahçe Opet: Popovic, Naz, Fedorovtseva, Dicle Nur, Lazareva, Eda, Gizem (L) (Cansu (L), Ana Cristina)
Setler: 24-26, 15-25, 22-25
Süre: 76 dakika (28,23,25)