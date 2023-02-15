Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’nde play-off etabına yükseldi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubundaki altıncı ve son maçında LKS Commercecon Lodz 3-0 yenerek CEV Şampiyonlar Ligi’nde play-off etabına yükseldi.

Fenerbahçe Opet, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu altıncı maçında Polonya’nın LKS Commercecon Lodz takımını 3-0 (25-22, 25-16, 28-26) mağlup etti. Fenerbahçe Opet’in ev sahipliğinde İstanbul’da oynanması gereken karşılaşma, yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle Türkiye’deki tüm ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerinin ertelenmesi üzerine Almanya’nın başkenti Berlin’de oynandı. Karşılaşma öncesinde Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken; Fenerbahçe oyuncuları, sahaya “Acımız sonsuz, Türkiye’mizin başı sağ olsun” yazılı pankart ve siyah kurdele takarak çıktı.

Bu arada karşılaşmayı 31 sayıyla tamamlayan Melissa Vargas maçın MVP’si seçildi.