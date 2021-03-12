Fenerbahçe, o oyuncu için kolları sıvadı!

Sezon boyu önemli transferler yapsa da santrafor problemine çözüm getiremeyen sarı-lacivertli ekip, önemli bir transfer girişiminde. Fenerbahçe, Hatayspor'da iyi bir sezon geçiren Aaron Boupendza'yı renklerine bağlamak için elinden geleni yapıyor. Türkiye'de kalmak istediğini söyleyen Boupendza, Fenerbahçe fikrine sıcak bakıyor.

Hatayspor, 27 Mart'ta yeni stadının açılışında Fenerbahçe'yi ağırlamak istedi. Bu daveti memnuniyetle kabul eden Ali Koç da bu dostluk maçından önce Hatayspor yönetimiyle Boupendza'nın transferini bitirmeye çalışacak.

Yetenekli golcü, daha önceden de Mesut Özil'le oynamak istediğini açıkamıştı.