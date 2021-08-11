banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Fenerbahçe'nin 'yıldızsız arma' başvurusuna TFF nasıl cevap verdi?

Fenerbahçe Kulübü, futbol A takımının giydiği formadaki şampiyonluk yıldızlarını kaldırdı.

Spor 11.08.2021, 15:26
Fenerbahçe'nin 'yıldızsız arma' başvurusuna TFF nasıl cevap verdi?

Fenerbahçe, yıldızsız arma kullanımı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapılan başvurunun kabul edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 9 Ağustos tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birimleri ile yayıncı kuruluş başta olmak üzere tüm ilgililere, kulübün yıldızlı armasının bulunduğu kayıt, görsel ya da belgenin kullanılmaması talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, TFF'den kulübe gelen cevap yazısı da paylaşılırken, sarı-lacivertlilerin talebi üzerine kayıtlardaki eski logonun federasyona gönderilen yeni logo ile değiştirildiği vurgulandı.

Yorumlar (0)
28°
açık