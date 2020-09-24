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Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattı. Ada ekiplerinden Aston Villa forması giyen Tanzanyalı golcü, kendisini sarı-lacivertlilere bağlayacak sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Spor 24.09.2020, 11:05
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!

Fenerbahçe Kulübü, akşam saatlerinde paylaştığı uçak emojisine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertliler, Samatta'nın İstanbul'a gelmesi üzerine inen uçak ve imza paylaşımı yaptı.

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile golsüz beraber kalan Fenerbahçe, golcü arayışlarına hız vermişti. Transfer çalışmalarında sona gelen Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu. Sarı-lacivertliler, Aston Villa forması giyen Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Sarı-lacivertliler sosyal medya hesabından transferi müjdeleyen bir video paylaştı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

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