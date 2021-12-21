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Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktör Adayları Kimler?

Fenerbahçe'nin sürekli olarak olumsuz ve başarısız olarak sonuçların elde edilmesinden dolayı teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe'nin, KAP'a yapmış olduğu açıklamada, Portekizli çalıştırıcının sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Gündem yaratan gelişmenin ardından Sarı-Lacivertliler olarak  gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Yönetim elini çabuk tutarak bir an önce yeni hocasını açıklamanın planlarını yapıyor. İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları..

Spor 21.12.2021, 16:08 21.12.2021, 17:27
Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktör Adayları Kimler?

Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da istemiş olduğu sonuçları elde edemedi.  UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan ve yoluna Konferans Ligi'nden aynı şekilde devam eden sarı-lacivertliler, ligde alınan başarısız sonuçlarla birlikte zirveden iyice uzaklaşmasına neden oldu.

Son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde fatura sert şekilde teknik direktör Vitor Pereira'ya kesildi.

SON DAKİKA! Fenerbahçe açıkladı! Vitor Pereira dönemi resmen sona erdi... - Son Dakika Spor Haberleri

PEREIRA DÖNEMİ SONA ERDİ!
Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından yapmış olduğu açıklamayla birlikte teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kanarya'da şimdi merakla gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi.

YENİ HOCA KİM OLACAK?
Yeni hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli yönetim listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıracak.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

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