Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktör Adayları Kimler?

Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da istemiş olduğu sonuçları elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. olan ve yoluna Konferans Ligi'nden aynı şekilde devam eden sarı-lacivertliler, ligde alınan başarısız sonuçlarla birlikte zirveden iyice uzaklaşmasına neden oldu.

Son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde fatura sert şekilde teknik direktör Vitor Pereira'ya kesildi.

PEREIRA DÖNEMİ SONA ERDİ!

Fenerbahçe Kulübü, resmi hesabından yapmış olduğu açıklamayla birlikte teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Kanarya'da şimdi merakla gözler yeni teknik adamın kim olacağına çevrildi.

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Yeni hoca arayışlarına başlayan sarı-lacivertli yönetim listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıracak.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları...

KENAN KOÇAK

İSMAİL KARTAL

SLAVEN BILIC

OKAN BURUK

AYKUT KOCAMAN

LUCIEN FAVRE

ALEX DE SOUZA

PAULO FONSECA

NUNO ESPIRITO

CHRISTOPH DAUM

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JOACHIM LÖW

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FRANCESCO FARIOLI

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ÇAĞDAŞ ATAN

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CLARENCE SEEDORF

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