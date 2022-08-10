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Fenerbahçe'nin Unutulmaz Kaptanlarından Onur Kayador'un acı günü...

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından ve bir dönem takım kaptanlığı da yapan Onur Kayador'un diyaliz hastası kardeşi Ufuk Kayador hayata veda etti.

Spor 10.08.2022, 12:31
Fenerbahçe'nin Unutulmaz Kaptanlarından Onur Kayador'un acı günü...

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından ve bir dönem takım kaptanlığı da yapan Onur Kayador'un diyaliz hastası kardeşi Ufuk Kayador hayata veda etti. 

Ufuk Kayador

Onur Kayador

UĞUR DÜNDAR SOSYAL MEDYADAN PAYAŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda "Fenerbahçemizin unutulmaz kaptanlarından Onur Kayador'un diyaliz hastası kardeşi Ufuk, maalesef yaşamını yitirdi. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

#ufuk kayador #onur kayador
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