Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede Marcel Tisserand yer almazken yerine Uruguaylı stoper Mauricio Lemos yer aldı.

YENİ TRANSFERLER LİSTEDE YERİNİ ALDI

Luan Peres ve Gustavo Henrique de listeye dahil edilen isimler oldu. Serdar Aziz, Pelkas, İrfan Can ve Joao Pedro listede yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro;

"Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Burak Kapacak, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya"