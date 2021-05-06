Son Dakika
Fenerbahçe'nin U19 maçında Ali Koç, tartışma yarattı
Fenerbahçe U19-Ankaragücü U19 maçına Ali Koç isimli bir hakem atanması krize neden oldu. MHK Başkanı Serdar Tatlı, bu atamayı yapanları görevden aldı. İşte yaşananlar...
Spor 06.05.2021, 21:05
U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir hakem ataması gerçekleşti.
ALİ KOÇ ATAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Fenerbahçe U19-Ankaragücü U19 maçına hakem Ali Koç'un atanması, sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan oldu.
Yaşanan bu ilginç isim benzerliği nedeniyle kısa sürede binlerce yorum yapıldı.
ATAMA YAPAN HAKEMLER GÖREVDEN ALINDI
MHK Başkanı Serdar Tatlı ise atamayı yapan hakemleri görevden aldı.