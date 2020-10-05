Fenerbahçe'nin transfer sürprizi: Shaqiri!

Son günde şartlar zorlanacak

Fenerbahçe'nin, İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu için transferin son gününde imkanları zorlayacağı iddia edildi.

Bu arada spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Haber Global'de yaptığı değerlendirmede İstanbul'a gelen ve kontrolden geçen Perotti'nin raporlarında çıkan bazı sorunlar sebebiyle kararsız kaldığını ve Shaqiri olmazsa Perotti ile sözleşme imzalanacağını ifade etti.

Xherdan Shaqiri geçen sezon kaç maçta oynadı?

İngiliz ekibi Liverpool'da geçen sezon 9 maçta 1 gol atan ve 195 dakika süre alabilen İsviçreli futbolcu, 2017-18 sezonunda Stoke City'de 8 gol 7 asist üretmiş ve Merseyside ekibine transfer olmuştu.

Xherdan Shaqiri'nin sözleşme durumu ve güncel piyasa değeri

Xhaqiri'nin Liverpool ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre; 16 milyon Euro olan Shaqiri, 2010 yılından beri görev aldığı İsviçre Milli Takımı'nda 82 maçta 22 gol atmıştı.