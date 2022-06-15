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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Spor 15.06.2022, 13:19 15.06.2022, 13:23
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe, 2. turda Dinamo Kiev ile eşleşip tur atlaması halinde 3. turda seri başı olacak. 2. turda elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

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