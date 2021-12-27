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Fenerbahçe'nin maçı ertelendi
THY EuroLeague’de Çarşamba günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid karşılaşması, rakip takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Spor 27.12.2021, 14:27
Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid‘in 29 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan mücadele İspanya temsilcisinde çıkan COVID-19 vakaları sebebiyle EuroLeague yönetimine iletilen talep doğrultusunda ertelendi.
Lig maçı da ertelendi
Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak'ta oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.
İşte resmi siteden yapılan açıklama;
2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
Kaynak: Tv100