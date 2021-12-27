Fenerbahçe'nin maçı ertelendi

Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında Fenerbahçe Beko ile Real Madrid‘in 29 Aralık Çarşamba günü oynanması planlanan mücadele İspanya temsilcisinde çıkan COVID-19 vakaları sebebiyle EuroLeague yönetimine iletilen talep doğrultusunda ertelendi.

Lig maçı da ertelendi

Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak'ta oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

2 Ocak tarihinde oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol maçımız, rakibimizin en az 6 sporcusu için karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Büyükçekmece Basketbol ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

Kaynak: Tv100