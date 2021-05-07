Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusuna ret

Fenerbahçe yönetiminin Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yapmış olduğu başvuru reddedildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva’da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."

Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmada Enner Valencia'ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu verilen penaltının VAR incelemesi sonucu ofsayt gererkçesiyle iptal edilmesiyle ilgili kural hatası başvurusunda bulunmuştu.