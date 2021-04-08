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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

Spor 08.04.2021, 11:06
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı

Koronavirüs testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'da Malatya'ya götürülmedi.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Canberk Aydemir, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta.

(Maçkolik)

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