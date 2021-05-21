Fenerbahçe'nin genç kalecisine sürpriz talip

İspanyol devi Atletico Madrid, Fenerbahçeli genç file bekçisi Berke Özer'i takıma kazandırmak için kollarını sıvadı.

ATLETİCO, FENERBAHÇE'YE RESMİ TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Vole'nin aktardığı bilgiye göre, oyuncunun menajeri Christophe Henrotay, Atletico Madrid ile görüşmelere başladı. Detayların halledilmesinin ardından Atletico Madrid'in Fenerbahçe'ye resmi teklif yapacağı bilgisi de paylaşıldı.

BERKE ÖZER, KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren Berke Özer'in de Avrupa'da forma giymek istediği belirtildi. Buna göre, genç file bekçisi menajerini değiştirdi ve Courtois’in de menajerliğini yapan Christophe Henrotay ile anlaşmaya vardı.



Altınordu altyapısından yetişen Berke Özer, Ali Koç'un başkanlık dönemindeki ilk transferlerden biriydi. Daha sonra Fenerbahçe'nin Belçika 2. Lig ekibi KWC Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci, geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi.