Fenerbahçe'nin eski hocasından Fatih Terim'e gönderme

Bir dönem Fenerbahçe’de hocalık yapmış olan Christoph Daum, Türkiye’de yaşanan olaylara karşı göndermeli paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’de hocalık yapmak istediğini her fırsatta belirten Daum, kaybedilen maçlar sonrası imalı paylaşımlarla bu isteğini belli ediyor.

TERİM’E GÖNDERMELİ MANŞET

Daum bu sefer Fatih Terim’e göndermede bulundu. Alman hoca Galatasaray'ın Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Daum'un elinde tuttuğu gazetede “Şok! Terim istifa etti” başlığı dikkatlerden kaçmadı.

Daum paylaşımında, "Günaydın, iyi haberler arıyoruz. Yakında gelecek mi?" ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)