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Fenerbahçe'nin Erzurumspor muhtemel 11'i
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Fenerbahçe'nin Erzurumspor muhtemel 11'i

Fenerbahçe - Erzurumspor maçı öncesi son dakika... Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe sahasında ligin düşme potasında bulunan Erzurumspor'u ağırlayacak. Bu zorlu maçta Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı 11 merak ediliyor. İşte Sarı Lacivertliler'in muhtemel 11'i...

Spor 03.05.2021, 00:00 03.05.2021, 18:46
Fenerbahçe'nin Erzurumspor muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında bu akşam sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geride kalan haftalarda topladığı 73 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

5 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, bu akşam takımdaki yerlerini alamayacak.

YEDİ OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bu akşam sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Belözoğlu'nun sahaya sürmeyi planladığı 11 ise şöyle:

Harun

Ozan

Serdar

Szalai

Caner

Sosa

Mert Hakan

İrfan Can 

Mesut Özil

Pelkas

Valencia

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