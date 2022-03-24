Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Özcan Köksoy vefat etti

Fenerbahçe Kulübü'nün eski futbolcularından Özcan Köksoy, 82 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den Köksoy'un vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "9 sezon boyunca formamızı giyen eski milli futbolcumuz Özcan Köksoy'u kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 1960-1969 yılları arasında sarı-lacivert formayı giyen Özcan Köksoy, 4 kez lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferlerinde takımımızda yer almıştı."

Açıklamada, Özcan Köksoy'un cenazesinin yarın İstanbul Aksaray Valide Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verileceği duyuruldu.